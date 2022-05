Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bedrohung mittels Messer in der Spaldinger Straße

Speyer (ots)

Am 10.05.2022, gegen 17:20 Uhr, bedrohte ein 27-Jähriger im Einfahrtsbereich der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende drei Männer im Alter von 19, 21 und 29 Jahren mit einem Käsemesser und führte Stechbewegungen aus. Hierbei wurde niemand verletzt. Ein Geschädigter hielt den 27-Jährigen mittels eines Holzstocks auf Abstand. Eine hinzugerufene Polizeistreife nahm den 27-Jährigen in Gewahrsam. Es ergaben sich bei ihm Anhaltspunkte für akuten Alkoholeinfluss, er verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest. Seine Motivation blieb zunächst unklar. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Der bekannte Tatverdächtige ist 169 cm groß, dunkelhäutig und athletisch-muskulös.

Nach dem Geschehen wurde bekannt, dass sich im Zusammenhang mit der oben genannten Tat eine unbekannte Dame an der Pforte der Aufnahmeeinrichtung gemeldet und dem Sicherheitspersonal mitgeteilt hatte, dass sie soeben ebenfalls in der Spaldinger Straße bedroht worden sei, mutmaßlich durch den oben genannten 27-Jährigen. Die unbekannte Dame wird darum gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail als Zeugin bei der Polizeiinspektion Speyer (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. ) zu melden.

