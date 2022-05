Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Zeugensuche zu möglicher Unfallflucht

Frankenthal (ots)

Ein bislang unbekannter Zeuge meldete am 11.05.2022 hiesiger Dienststelle, dass er in der Nacht vom 07.05.2022 auf den 08.05.2022, gegen 00.00 Uhr, in der Berliner Straße, Höhe dortige Tankstelle, eine Unfallflucht gesehen habe und teilte auch den Standort des mutmaßlichen Verursacherfahrzeuges mit. Durch eine Streife konnte das Fahrzeug festgestellt werden, bislang konnte jedoch noch kein Geschädigter ermittelt werden. Der bislang unbekannte Zeuge, sowie auch der mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell