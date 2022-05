Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Schifferstadt (ots)

Am 10.05.2022, um 07:00 Uhr, kam es im Bereich des Verkehrskreisels vor dem Pfalzmarkt Mutterstadt, zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der 22-jährige PKW-Führer, welcher von der A61 kommend, in den Verkehrskreisel einfuhr, übersah den von Dannstadt-Schauernheim kommenden 39-jährigen Fahrradfahrer. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer an der Hand und im Schulterbereich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

