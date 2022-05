Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines E-Scooters

Speyer (ots)

Am 10.05.2022 zwischen 5:30 Uhr und 13:40 Uhr entwendeten unbekannte Täter auf einem Firmengelände in der Göteborger Straße einen am Fahrradständer angeschlossenen E-Scooter der Marke Seqway mit aktueller Versicherungsplakette im Wert von ca. 700 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell