Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Straßenverkehrsgefährdung

Schifferstadt (ots)

Ein 44-jähriger PKW-Führer befuhr in einer Fahrzeugkolonne die Landstraße L528 von Meckenheim kommend, in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim. Ein 56-jähriger Audi A5 Fahrer, der vor einer Linkskurve die Kolonne überholte, musste aufgrund Gegenverkehrs, nach rechts in die Kolonne einscheren. Der 44-jährige PKW-Führer konnte nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen einem Zusammenprall vermeiden. Bei einer anschließenden "Aussprache" an der dortigen Ampelkreuzung kam es zu einer Beleidigung des voran geschädigten PKW-Führers gegenüber dem Audi Fahrers. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 - 4950 oder via E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

