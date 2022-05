Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsüberwachung der Polizei

Schifferstadt (ots)

Am Abend des 10.05.2022 wurden in einer Kontrollstelle in Schifferstadt, in der Speyerer Straße, 20 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei kam es zu keinerlei Beanstandungen.

