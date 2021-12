Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern, gegen 09.55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Steinacker". Auf Höhe einer Ampelanlage bremste eine 28-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug ab, aus ungeklärter Ursache fuhr ein 33-jähriger Fahrer eines BMW auf den PKW der Frau auf. Es entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro, bei dem Unfall wurde niemand verletzt. (jd)

