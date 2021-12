Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beim Driften beschädigt und geflüchtet

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

Freitagnacht gegen 23:00 Uhr driftete eine unbekannte Person mit einem Pkw auf einem Parkplatz Am Helmholtzring. Bei einem Driftmanöver kollidierte der dunkle Ford S-Max mit einem geparkten Pkw VW. Dabei wurde er von einem Passanten beobachtet. Der Ford flüchtete in unbekannte Richtung und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2.000,- Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Tel. 03677-601124, Bezugsnummer 0284281/2021 zu melden. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell