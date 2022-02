Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht vor Polizei endet in der Sackgasse

Leinefelde-Worbis (ots)

Am Freitag, den 18.02.2022 gegen 23:30 Uhr wollten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld einen Pkw Seat einer Verkehrskontrolle unterziehen. Das am Streifenwagen eingeschaltete Signal "Stop Polizei" wurde aber ignoriert, ebenso das dann zugeschaltete Blaulicht in Verbindung mit dem Sondersignal. Der Pkw Seat beschleunigte bereits in der Ortslage Leinefelde und fuhr dann die Landstraße in Richtung Beuren mit weit über 100 km/h. In der Ortschaft Beuren endete dann die Fahrt in einer Sackgasse. Bei der anschließenden Kontrolle des 28jährigen Fahrzeugführers aus Leinefelde konnte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,65 Promille, ein Drogentest fiel ebenfalls positiv aus. Es schloss sich eine Blutentnahme im Krankenhaus an. Zusätzlich erwartet den 28jährigen ein weiteres Verfahren wegen seiner grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise. Hierzu wurde vor einiger Zeit ein neuer Tatbestand im Strafgesetzbuch eingefügt, der § 315d.In diesem Zusammenhang wurde auch der Pkw Seat polizeilich sichergestellt und es wird auch Gegenstand des Verfahrens sein, ob der Pkw eingezogen werden kann.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell