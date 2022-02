Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Für teilweise blank liegende Nerven sorgte am Freitag eine defekte Ampel auf der B4 vor Niedersachswerfen.

Nordhausen (ots)

Bereits seit Mittwochabend hatte die Lichtzeichenanlage an der Zufahrt zu einem Einkaufzentrum durch merkwürdige Schaltsequenzen auf sich aufmerksam gemacht. Polizei, Rettungsleitstelle und natürlich das zuständige Straßenbauamt Nordthüringen waren informiert und versuchten zu handeln. Vor Ort zeigte sich die Anlage wenig kooperativ, blieb einfach nicht defekt sondern versetzte sich von selbst immer wieder in eine ordnungsgemäße Funktion, bevor ein Techniker sich der Launen der Anlage annehmen konnte. Der Defekt sitzt tiefer, war das Ergebnis einer ersten Analyse, eine schnelle Lösung des Problems war nicht abzusehen.

Ausgerechnet zu Hauptverkehrszeit am Freitag verweigerte die Ampel erneut ihren Dienst. Die ersten Notrufe dazu gingen bei der Polizei gegen 13:30 Uhr ein. Aufs neue versuchten Polizei und Straßenbauamt zu handeln. Schnell sollte es diesmal nicht gehen. Die Polizei beschäftigten etliche Verkehrsunfälle, darunter der schwere in Bucholz mit drei verletzten Personen. Der Sturm tat sein übriges.

An der Kreuzung sollte schon bald nichts mehr gehen. Über die Notrufe von Polizei und Rettungsdienst sowie über die Amtsleitung der Polizei kamen weit mehr Meldungen über die störrische Ampel, als zum sonstigen Einsatzgeschehen. Gegen 14:00 Uhr gingen beim Inspektionsdienst die Anrufe fast im Minutentakt ein. Viele davon waren höflich andere aber auch Ausdruck tiefen Frustes, bei denen vorrangig die eigenen gehemmten Interessen Inhalt der Mitteilung waren. An dieser Kreuzung schien die Welt zusammenzubrechen.

Die Polizei bat um Verständnis. Eine Verkehrswarnmeldung über den Rundfunk wurde abgesetzt und nachdem endlich verfügbar, übernahm eine Streife der Nordhäuser Polizei die Verkehrsregelung an der Kreuzung. Recht schnell gelang es den Stau, der sich mittlerweile aus Richtung Nordhausen bis weit vor den Albert-Kuntz-Sportpark und aus entgegengesetzter Richtung bis weit in die Ortslage Niedersachswerfen hinein gebildet hatte, aufzulösen. Es stellte sich heraus, dass es immer noch Verkehrsteilnehmer gibt, die mit der Verkehrsregelung durch die Polizei ihre Probleme haben. Zeichen und Weisungen der Beamten wurden nicht beachtet. Die Polizisten wurden angehupt. Autofahrer blieben auf der Kreuzung neben ihnen stehen um lieber ihren Frust Kund zu tun, als an einer schnellen Auflösung des Staus mitzuwirken. Was hatte diese Ampel nur angerichtet.

Eine Reparatur der Ampel war noch am Freitag nicht mehr zu realisieren. Angesicht der Verkehrssituation war es zielführender, die Lichtzeichenanlage auf der B4 abzuschalten. Davon nicht betroffen war die Ampelregelung am Bahnübergang der Schmalspurbahn. Das barg jedoch die Gefahr, dass sich verkehrswidrig verhaltende Verkehrsteilnehmer bei Annäherung eines Triebwagens noch auf den Gleisen hätten befinden können, wenn sie in die Kreuzung eingefahren wären, ohne diese hätten rechtzeitig räumen zu können. Aber HSB und Verkehrsbetriebe waren gewarnt. Zeitgleich mit dem Entschluss die Ampel abzustellen, begann diese wieder ordnungsgemäß zu funktionieren. Abgeschaltet wurde sie dennoch.

Als Resümee bleibt, ein technisch verzwickter Einsatz mit vielen Emotionen aber auch der Erkenntnis, dass es viele Verkehrsteilnehmer gibt, denen es gelingt sich rücksichtsvoll und umsichtig zu verhalten. Dafür der Dank der Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell