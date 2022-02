Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sturmschaden durch Baum

Kyffhäuserland (ots)

Auf Grund der Wetterlag ereignete sich am Freitag, den 18.02.2022 gegen ca. 19:15 Uhr ein Unfall auf der L1034, als ein Baum vor die Frontscheibe eines Busses fiel. Der Bus befand sich auf der Fahrt von Berka in Richtung Bendeleben, als unmittelbar hinter der ersten Kurve der Baum vom Sturm geknickt wurde. Personen wurden nicht verletzt, am Bus entstand Sachschaden.

