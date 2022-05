POL-WHV: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Schortens (ots) - Am Mittwoch, 04.05.22, gegen 17:40, wurde ein 16-Jähriger in Schortens mit seinem Motorroller durch eine Streifenbesatzung kontrolliert. In diesem Zusammenhang konnte der junge Mann nicht die für den Motorroller erforderliche Fahrerlaubnis vorzeigen, da er gar nicht im Besitz einer solchen ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven ...

