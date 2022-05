Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fensterscheibe der Kinderkrippe in Roffhausen beschädigt - Wer hat Beobachtungen gemacht?

Roffhausen (ots)

Am Montag, 02.05.2022, zwischen 18:00-19:00 Uhr, wurde die äußere Verglasung eines doppelglasigen Thermopanefensters der Kinderkrippe in Roffhausen vermutlich durch einen Steinwurf beschädigt. Das rückwärtige Grundstück der Kinderkrippe grenzt an den Spielplatz der Grundschule. Dieser ist bis zum frühen Abend zumeist gut frequentiert. Die Polizei erhofft sich deshalb Zeugenhinweise: Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation Schortens unter der Rufnummer 04461-9849330.

