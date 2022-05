Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Wind öffnet Autotür und bringt Radfahrer zu Fall

Speyer (ots)

Am 11.05.2022 um 15:34 Uhr wartete eine 43-Jährige in ihrem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Holzstraße abgestellten PKW auf ihre Kinder. Hierbei ließ sie die Fahrertür angelehnt. Während ein 71-jähriger Pedelec-Fahrer den PKW in Fahrtrichtung Innenstadt passierte, riss ein Windstoß die Autotür auf, sodass der 71-Jährige mit dieser kollidierte und stürzte. Hierbei erlitt er Schürfwunden an beiden Unterarmen und eine Quetschung am Oberarm. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An der Fahrertür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro, am Pedelec des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

