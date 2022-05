POL-PDLU: Otterstadt - Führerschein nach Unfallflucht beschlagnahmt

Schifferstadt (ots) - Unbekannte Täter streuten am öffentlichen Teil des Badestrandes des Wolfgangsees in Waldsee hunderte Reißnägel am Wasser- und Strandbereich. Verletzt wurde bislang niemand. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

