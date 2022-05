Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in Polizeikontrolle geraten

Harthausen (ots)

Am 13.05.2022 um 4 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 19-jährigen Fahrer eines PKW in der Speyerer Straße in Harthausen. Dieser gab an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und zeigte darüber hinaus Anzeichen für einen kürzlich zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

