Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Von der Fahrbahn abgekommen und Unfall verursacht

Mannheim-Vogelstang (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Stadtteil Vogelstang. Ein 57-jähriger Mann befuhr gegen 18 Uhr mit seinem BMW die Sachsenstraße. In Höhe des Eislebener Wegs kam er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Drogen- und Alkoholtests verliefen ohne Befund.

