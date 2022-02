Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Saarburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag, dem 12.02.2022, 22:00 Uhr bis Sonntag, dem 13.02.2022, 10:00 Uhr, ereignete sich in der Kammerforststraße in Saarburg ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter Fahrer vermutlich mit seinem PKW die Kammerforststraße und beschädigte beim Wenden in Höhe der Hausnummer 11 den dort befindlichen Gartenzaun des Anwesens. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung gekümmert zu haben. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 400-500 EUR.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell