POL-PDTR: Vandalismus - hochwertiger PKW beschädigt

Osburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 12.02.2022, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 13.02.2022, 08.00 Uhr, wurde in der Bergstraße in Osburg ein dunkelblauer BMW X3 auf der Beifahrerseite über die komplette Fahrzeuglänge zerkratzt. Hierdurch entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Täterhinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich tel. mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 in Verbindung zu setzen.

