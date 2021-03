Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler - Auto stößt mit Kind zusammen

Verletzt wurde ein dreijähriges Kind am Dienstag in Attenweiler.

Ulm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei war die Autofahrerin gegen 15.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe eines geparkten Pkw rannte ein dreijähriges Kind auf die Straße. Die 73-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Kind wurde durch den Zusammenstoß mit dem Pkw leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte es in eine Klinik. Die Polizei aus Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden am Auto beträgt wenige hundert Euro.

