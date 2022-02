Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Straßenlaterne beschädigt

Geldern (ots)

Am Dienstag (15. Februar 2022) gegen 21.50 Uhr wurde der Polizei eine beschädigte Straßenlaterne am Marktwerg gemeldet. Durch den Zusammenstoß mit einem größeren Fahrzeug riss die Laterne aus dem Straßenfundament. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein Lastkraftwagen beim Rückwärtsfahren mit dem Mast der Straßenlaterne kollidiert war. Der Unfallverursacher hatte sich pflichtwidrig entfernt. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

