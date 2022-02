Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Diebstahl aus KFZ

BMW und VW angegangen

Issum-Sevelen (ots)

In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (15. Februar 2022) sind unbekannte Täter ohne Aufbruchsspuren in einen orange-farbenen BMW X3 eingedrungen, der auf der Straße An der Isidorkapelle abgestellt war. Sie entwendeten eine Geldbörse aus dem Wagen und flüchteten. Auf der nahegelegenen Feldstraße gingen sie einen VW Golf an, der seit Donnerstag (10. Februar 2022) in einer Einfahrt abgestellt war. Die Täter durchsuchten das Fahrzeug, machten jedoch keine Beute. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell