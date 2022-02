Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich-Vrasselt - Straßenlaterne beschädigt

Unfallflucht

Emmerich-Vrasselt (ots)

Am Montag (14.02.2022) entdeckten Beschäftigter der Stadt Emmerich eine Beschädigung an einer Straßenlaterne auf der Verbindungsstraße in Höhe von Hausnummer 25.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, bei dem es sich vermutlich um einen größeren Transporter oder einen LKW handelt hatte die Laterne so beschädigt, dass sie in Schieflage geriet. Anstatt den Unfall zu melden entfernte sich der Verursacher vom Unfallort.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell