POL-OG: Ottersweier - Kollision mit leichter Verletzung

Ottersweier (ots)

Auf der Seebühlstraße kam es am Mittwochmorgen durch eine Vorfahrtsmissachtung zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem 73-jährigen Fahrradfahrer. Der 39-jährige VW-Fahrer übersah von der Asbachstraße kommend den vorfahrtsberechtigten Velo-Lenker. Ein Zusammenstoß konnte durch eine Gefahrenbremsung des Kraftfahrzeugführers verhindert werden. Es entstand dadurch nur ein geringer Kontakt zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der ältere Herr zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden konnte an keinem der beiden Fahrzeuge verzeichnet werden.

