Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Zusammenstoß mit einer Mauer

Bühlertal (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem kleinen Jungen und einer Mauer kam es am Mittwochabend in der Einmündung Jeichelweg. Das Kind war auf seinem Fahrrad in der Wolfinstraße unterwegs. Durch das dort herrschende Gefälle des Weges konnte der junge Fahrradfahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit der Mauer einer Kapelle. Durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurde der Junge zur weiteren ärztlichen Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand kein Sachschaden.

/xo

