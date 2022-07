Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahrradfahrerin verletzt, Zeugen erbeten

Baden-Baden (ots)

Eine 53-jährige Fahrradfahrerin wurde am Donnerstag von einem derzeit unbekannten Pkw-Fahrer in der Rheinstraße übersehen, woraufhin diese mit dem Fahrzeug des Unbekannten kollidierte. Dabei stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Angaben der Verletzten soll es sich bei dem Tatfahrzeug um ein weißes Auto gehandelt haben. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder zum nun gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen. /ab

