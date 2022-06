Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher nimmt hochwertiges Pedelec mit

Hamm-Mitte (ots)

Samstagnacht, 26.Juni, um 00.36 Uhr hat eine unbekannte, männliche Person ein hochwertiges Pedelec aus einem Fahrradgeschäft gestohlen.

Der Mann hat dafür ein Bürofenster des Geschäfts am Langewanneweg eingeschlagen. Darüber ist er zunächst in das Geschäft hereingekommen und anschließend wieder heraus - samt Pedelec. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Eine Videoaufzeichnung zeigt einen Mann mit kurzen, dunklen Haaren, die Seiten sind kurz rasiert. Am linken Oberarm ist eine Tätowierung zu erkennen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der 02381/ 916-2160 oder per Mail an die hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (vs)

