POL-HAM: Gescheiterter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Hamm - Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte setzten am Samstag, 25. Juni, gegen 00.30 Uhr, auf dem Friedhof auf der Horster Straße eine Mülltonne in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt etwa bei 300 Euro. Hinweise zu dem oder den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hb) Rückfragen bitte an: ...

mehr