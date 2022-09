Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hanhofen (ots)

24.09.2022, 07:30 Uhr - 09:30 Uhr

Am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr meldete ein Zeuge ein Fahrzeug, welches im Graben in Nähe des Kreisverkehrs Hanhofen-Nord steht. Die 25jährige Halterin aus Speyer war nicht mehr vor Ort, konnte jedoch an ihrer Wohnadresse angetroffen werden. Da bei ihr Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,34 Promille ergab. Zu dem Grund warum ihr Fahrzeug dort abgestellt wurde, konnte sie keine Angaben machen. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Verletzt wurde die Fahrerin nicht, es entstand lediglich ein kleinerer Sachschaden in unbekannter Höhe am Fahrzeug.

