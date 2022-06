Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mann bedroht und beleidigt Fahrgäste/ Die Bundespolizei sucht Geschädigte und Zeugen

Kehl/ Offenburg (ots)

In einem Nahverkehrszug der SWE soll es gestern Nachmittag zwischen Kehl und Offenburg zu Beleidigungen und Drohungen gegenüber Fahrgästen gekommen sein. Der namentlich bekannte Tatverdächtige soll zunächst durch Streitereien mit anderen Fahrgästen aufgefallen sein, im weiteren Verlauf soll er Fahrgäste bedroht, beleidigt und am Ausstieg gehindert haben. Ob es in diesem Zusammenhang zu Handgreiflichkeiten oder Körperverletzungen kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei bislang unbekannte Geschädigte und weitere Zeugen.

Wenn Sie Angaben zur Sache machen können, werden Sie gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

