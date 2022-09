Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auto nach Unfall stehen gelassen

Schifferstadt (ots)

Am 24.09.2022 gegen 11:10 Uhr wurde mitgeteilt, dass in der Waldseer Straße in Höhe der Hausnummer 43 ein verwaister, blauer Fiat Punto verkehrsbehindernd parken würde. Vor Ort konnte durch die Beamten der PKW mit einem frischen Unfallschaden, welcher durch den Zusammenstoß mit einer Gebäudefassade herrührte, festgestellt werden. Weiterhin konnte der Unfallzeitraum durch Zeugenangaben auf die Zeit von 00:30 Uhr bis 06:00 Uhr eingegrenzt werden. Der 19-jährige Fahrzeughalter konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da dieser immer noch alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugenhinweise hinsichtlich des Unfallhergangs nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 4950 oder per Mail an die pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

