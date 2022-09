Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus Kfz

Speyer (ots)

Am 23.09.2022, in der Zeit von 15:00 Uhr - 16:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter eine Handtasche aus einem Fahrzeug. Der Pkw der 69-jährigen Geschädigten stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der St.-German-Straße in Speyer. Vor Verlassen des PKW hatte die Geschädigte die Seitenscheibe ihres Fahrzeugs einen kleinen Spalt geöffnet. Vermutlich nutzten die Täter dies, um in das Innere des Pkws zu kommen. In der Handtasche befand sich zusätzlich ein Iphone.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

