Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Flüchtigen Ladendieb gestellt

Speyer (ots)

Am 22.9.2022 gegen 18:00 Uhr nahm ein 31-jähriger Mann in einem Supermarkt in der Maximilianstraße mehrere Lebensmittel aus der Auslage und verstaute sie in seinem Rucksack. Er wurde durch Mitarbeiter angesprochen und floh anschließend aus dem Geschäft. Aufgrund der guten Personenbeschreibung des Tatverdächtigen, konnte der Mann im Zuge der Fahndung in der Gilgenstaße festgestellt werden. Beim Erblicken der Streife rannte er erneut weg. Die Beamten holten ihn ein und kontrollierten ihn in einem Hinterhof. In seinem Rucksack konnten Feigen, Tomaten, und mehrere Getränkedosen aufgefunden werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell