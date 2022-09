Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 9

Frankenthal (ots)

Am 22.09.2022 gegen 15:30 Uhr befährt die Fahrzeugführerin die Bundesstraße 9 aus Richtung des "Ostring" in Frankenthal kommend in Fahrtrichtung Speyer in ihrem weißen BMW. Im weiteren Fahrtverlauf befährt ein blauer Kombi, möglicherweise des VW-Konzerns, die Auffahrt zur B9 aus Richtung Europaring kommend. Beim Einfädeln auf die Fahrspuren der B9 touchiert der blaue Kombi den BMW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit starker Beschleunigung von der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden am BMW im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

