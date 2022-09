Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Fahrraddiebstahl aus verschlossener Garage

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 22.09.2022, zwischen 11:15 Uhr und 12:15 Uhr wurde in der Straße "Am Strandbad" ein hochwertiges Mountainbike entwendet, welches sich in einer verschlossenen Garage befand. Zum Entwenden wurde mittels Werkzeug eine Öffnung in das Garagentor eingearbeitet, um anschließend das Tor öffnen zu können. Der Sachschaden liegt im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen der Vorfälle. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

