Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pedelec entwendet - Unfallflucht - Alkoholisiert in den Straßengraben gefahren - Verkehrszeichen beschädigt - Warnbarken touchiert

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Moorweg - Pedelec entwendet

Am vergangenen Wochenende kam es im Landkreis Wittmund in der Gemeinde Moorweg zu einem Diebstahl eines Pedelecs. In der Zeit von Samstag, 10:00 Uhr bis Sonntag, 18:00 Uhr betraten unbekannte Täter ein Grundstück im Leegmoorweg und entwendeten ein Pedelec aus einer offen stehenden Garage. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter 04462 9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag in Carolinensiel. Eine bislang unbekannte Person ist dort vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem blauen VW Passat zusammengestoßen. Anschließend hat sich der Verursacher entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen 11 Uhr und 16 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich des Badestrandes. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Friedeburg - Alkoholisiert in den Straßengraben gefahren Ein 34-jähriger Mann aus Großheide ist am Mittwochmorgen mit seinem Transporter von der Fahrbahn abgekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 4 Uhr auf der Neuen Straße in Friedeburg. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Zur Bergung des Transporters musste die Fahrbahn für rund eine Stunde gesperrt werden.

Friedeburg - Verkehrszeichen beschädigt

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstagabend in Friedeburg. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Friedeburger Hauptstraße in unbekannte Fahrtrichtung. Hierbei beschädigte er ein Verkehrszeichen und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Wittmund - Warnbarken touchiert

Am frühen Dienstagvormittag überquerte ein unbekannter Fahrzeugführer die Eggelinger Leide auf dem Berdumer Weg in Wittmund. Dabei touchierte er mit seinem Fahrzeug mehrere Warnbarken, die auf die Verengung der Brücke hinwiesen. An den Warnbarken entstand ein Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

