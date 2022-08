Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Beschädigung eines Beleuchtungskörpers - Einbruch in Pizzeria - Vorschriftswidrig überholt

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden -Beschädigung eines Beleuchtungskörpers Am Dienstagnachmittag kam es in der Brückstraße in Norden zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr die Außenleuchte eines Wohnhauses und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden -Einbruch in Pizzeria

Unbekannte sind am Anfang der Woche in Norden in eine Pizzeria eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Montag, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 11:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Norddeicher Straße. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großheide -Vorschriftswidrig überholt

Am frühen Mittwochnachmittag ereignete sich in Großheide ein Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden. Der unfallverursachende Fahrer eines Leichtkraftrades überholte vorschriftswidrig den vor ihm auf dem Schulweg fahrenden Pkw, obwohl dieser seine Absicht, nach links abzubiegen, zuvor ankündigte. Nachdem der Leichtkraftradfahrer stark abbremste, stürzte dieser zu Boden und kollidierte mit der Fahrerseite des Pkw. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Sowohl der 16-jährige Leichtkraftradfahrer, als auch der 38-jährige Pkw-Führer wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell