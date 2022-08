Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Zaun beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Zaun beschädigt

Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ist in den vergangenen Tagen ein Zaun in Friedeburg beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Mittwoch 15 Uhr bis Montag 16 Uhr im Anglerweg. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell