Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Diesel gestohlen Norden - Einbruch in Rohbau

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Diesel gestohlen

Aus dem Tank einer Arbeitsmaschine wurde am Wochenende Dieselkraftstoff entwendet. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Freitag 18 Uhr bis Montag 5 Uhr auf einem Parkplatz im Speckweg in Marienhafe. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen.

Norden - Einbruch in Rohbau

Unbekannte sind am Wochenende in einen Rohbau in Norden eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag 14 Uhr bis Montag 7 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Sielstraße und entwendeten Gegenstände im vierstelligen Wert. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

