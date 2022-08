Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht Aurich - Einbruch in Vereinsheim Wiesmoor - Einbruch in ehemaliges Hotel Wiesmoor - Autos aufgebrochen

Landkreis Aurich (ots)

Aurich - Zeugen gesucht

Ein 70-jähriger Mann aus Aurich ist am Montag um einen fünfstelligen Betrag betrogen worden. Eine unbekannte Person hatte sich telefonisch beim Auricher gemeldet und mitgeteilt, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem eine Person ums Leben gekommen sei. Damit seine Tochter nicht in Untersuchungshaft müsse, sei eine Kautionszahlung fällig. Auf dem Parkplatz einer Bank am Georgswall in Aurich fand am Montag gegen 12 Uhr die Geldübergabe statt. Bei der Person, die das Geld entgegengenommen hat, soll es sich um einen Mann mit südländischem Aussehen handeln. Dieser sei 20 bis 30 Jahre alt gewesen und habe dunkle Kleidung und einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift getragen. Hinweise zu dem Mann oder einem möglicherweise benutzen Fahrzeug nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Aurich - Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte sind am Sonntagabend in Aurich in ein Vereinsheim eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von 19 Uhr bis 0 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude im Wallster Loog und entwendeten Elektroartikel. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Wiesmoor - Einbruch in ehemaliges Hotel

In ein leerstehendes Hotel sind Unbekannte am Wochenende in Wiesmoor eingebrochen. Zwischen Freitag 10 Uhr und Montag 10 Uhr wurde durch Unbekannte eine Tür des Gebäudes gewaltsam geöffnet und Elektroartikel gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Wiesmoor - Autos aufgebrochen

Unbekannte haben in Wiesmoor in der Nacht zum Dienstag zwei Autos aufgebrochen. Im Drosselweg wurde ein blauer Audi A4 angegangen und im Holunderweg ein weißer Dacia Duster. Beide Vorfälle ereigneten sich in der Zeit von 21:30 Uhr bis 9:30 Uhr. Es wurde unter anderem eine Geldbörse gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell