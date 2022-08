POL-BO: Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall in Bochum - Zeugen gesucht

Herne (ots) - Die Kripo ermittelt wegen eines Raubdelikts am frühen Samstagmorgen, 30. Juli, in Herne-Baukau. Es werden Zeugen gesucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wartete ein 30-jähriger Bochumer gegen 1 Uhr an der Haltestelle Schloß Strünkede in Herne auf die U-Bahn. Dort wurde er von einer ihm unbekannten Person angesprochen, während sich fünf bis sechs ...

mehr