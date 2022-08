Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zum wiederholten Mal Sitz einer Seilbahn gestohlen Dornum - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zum wiederholten Mal Sitz einer Seilbahn gestohlen

Unbekannte haben in der vergangenen Woche den Sitz einer Seilbahn von einem Spielplatz in Norden gestohlen. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit vom 19. Juli bis zum 26. Juli in der Schulstraße. Da solch ein Sitz bereits mehrmals zuvor gestohlen wurde und dadurch jeweils ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand, wird die Stadt Norden den Sitz zunächst nicht wieder ersetzen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Unfallflucht

Ein grauer VW Transporter ist am Montag in Dornum beschädigt worden. Das Fahrzeug war in der Zeit von 16 Uhr bis 17:30 Uhr auf dem Parkplatz einer Minigolfanlage in der Hafenstraße abgestellt und wurde dort vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04933 992750 entgegen.

