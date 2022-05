Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: E-Scooterfahrer verletzt sich bei Kollision mit Pkw in Henschelstraße

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Relativ glimpflich ging am heutigen Donnerstagmorgen gegen 7:45 Uhr für einen 27-jährigen E-Scooterfahrer ein Zusammenstoß mit einem Hyundai in der Kasseler Nordstadt aus. Er wurde zwar vorsorglich von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus gebracht, erlitt aber lediglich leichte Verletzungen. Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war der 27-Jährige aus Kassel mit seinem Elektroroller auf der Henschelstraße in Richtung Holländischer Platz unterwegs. Direkt nachdem er einen Fahrradfahrer überholt hatte, kollidierte er am Abzweig zur Holländischen Straße mit dem von halbrechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Hyundai. Der 27-Jährige stürzte auf die Motorhaube des Pkw, der von einem 54-jährigen Mann aus Kassel gesteuert wurde. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

