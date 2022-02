Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendieb nach Verfolgung gestellt

Neuss (ots)

Elf Flaschen Whiskey und Cognac im Wert von über 300 Euro entwendete ein 48 Jahre alter Mann am Donnerstagvormittag (09.02.), gegen 11:30 Uhr, aus einem Warenhaus an der Bataverstraße in Neuss.

Der Dieb flüchtete zunächst, wurde aber von einem zufällig anwesenden Ladendetektiv verfolgt und noch auf dem Parkplatz gestellt. Bei seiner Gegenwehr stürzte der Mann und verletzte sich schwer am Knie.

Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Zuvor hatte der Dieb bei seinem Fluchtversuch zudem das Fahrzeug eines unbeteiligten Kunden beschädigt, als er dagegen stürzte und die Karosserie eindrückte.

Da der 48-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat und zudem Fluchtgefahr besteht, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf vorläufig festgenommen und durch Polizeikräfte im Krankenhaus bewacht.

Nach einer zwischenzeitlich erfolgten Operation wird der Mann noch am heutigen Nachmittag (10.02.) einem Richter beim Amtsgericht Neuss vorgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell