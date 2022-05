Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittler suchen Zeugen von Schlägerei an Ampel der Altmarkt-Kreuzung am 23. April

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Zeugen einer Schlägerei, die sich am Samstag, dem 23. April 2022, gegen 17 Uhr an der Ampel der Altmarkt-Kreuzung in Kassel ereignete, suchen derzeit die Ermittler der EG 1 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Dort war ein Fußgänger, ein 32-Jähriger aus Kassel, mit der 39 Jahre alten Fahrerin eines silbernen VW Golfs aus Kassel und deren vier jugendlichen Insassen in Streit geraten, was in einer Schlägerei mündete. Mehrere der Beteiligten hatten Verletzungen in Form von Schürfwunden, Prellungen und Platzwunden davongetragen. Wie sich herausstellte, kennen sich der 32-Jährige und die 39-Jährige. Sie liegen offenbar bereits seit längerer Zeit im Streit, wobei schon in der Vergangenheit Strafanzeigen wegen unterschiedlicher Vorfälle erstattet worden sind. Bezüglich der Schlägerei am 23. April haben die Beteiligten völlig unterschiedliche Angaben zum Ablauf der Ereignisse gemacht. Durch ein Handyvideo, das den Ermittlern der EG 1 vorliegt, ist jedoch bekannt, dass zur Tatzeit rund um den silbernen Golf noch viele andere Fahrzeuge an der Ampel standen. Kennzeichen sind auf dem Video jedoch nicht zu erkennen. Die Insassen der anderen Wagen haben die Auseinandersetzung aber sehr wahrscheinlich beobachtet und dürften bei der Aufklärung des Sachverhalts weiterhelfen können.

Die Ermittler der EG 1 der Regionalen Ermittlungsgruppe bitten andere Autofahrer oder Fahrzeuginsassen, die am 23. April, gegen 17 Uhr, Zeugen der Schlägerei an der Altmarkt-Kreuzung geworden sind, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

