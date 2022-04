Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Der "Musik-Zug" nimmt wieder Fahrt auf!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Velbert (ots)

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert nimmt wieder Fahrt auf und das gleich mit einem Benefizkonzert zugunsten der Ukrainehilfe. Die Musikerinnen und Musiker gastierten am Samstag, 23.04.2022, vor ca. 200 Besuchern in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Heiligenhaus in Kooperation mit dem hiesigen Förderverein des Lions Club Velbert-Heiligenhaus.

Es besteht schon langjährige Zusammenarbeit mit Clubmaster Michael Balka. Nach einleitenden Worten von Velberts Bürgermeister Dirk Lukrafka begann das Konzert symbolisch mit ukrainischen Nationalhymne.

Armin Jakobi führte in bewährter Manier durchs Programm und dirigierte seine 40 Musikerinnen und Musiker mit sicherer Hand.

Es ging weiter mit "The sun will rise again" (Die Sonne wird wieder aufgehen) von Philip Sparke. Dieses Werk stellt die Hoffnung stellvertretend nach allen Katastrophen dar. "Wir wollen aber nicht nur besinnliche Stücke darbieten, sondern ein wenig Fröhlichkeit und Unbeschwertheit in den Saal bringen", so Jakobi. So entstand ein kotrastreiches Programm mit Melodien aus Film, Fernsehen, Oper und Musical, wie "Comedian Harmonists", "Im weißen Rössl", "Der Zauberer von Oz oder gar Wickie".

"Es ist beruhigend und erfreulich, dass die Musikerinnen und Musiker nach monatelanger, coronabedingter Konzertpause und relativ kurzer Vorbereitungszeit ihr Können abrufen. Selbst am heutigen Abend müssen wir wegen Corona-Infektionen auf einige unserer Spielleute leider verzichten", so Norbert Albrecht als Musikzugführer.

"Wenn aber alles im Rahmen bleibt, wird man uns jetzt wieder öfter hören und sehen", versprachen Jakobi und Albrecht.

Symbolträchtig endete der Abend mit dem Werk "Von guten Mächten", eine wunderbare Vertonung des Textes von NS-Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer.

Als Reinerlös konnten rund 2.000 Euro an die Ukrainehilfe übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell