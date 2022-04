Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Benefizkonzert zugunsten der Ukrainehilfe

Ein Dokument

Velbert (ots)

Am Samstag, den 23.04.2022, veranstaltet der Förderverein des Lions Club Velbert-Heiligenhaus in Kooperation mit dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert ein Benefizkonzert in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasium in Heiligenhaus zugunsten der Ukrainehilfe.

Clubmaster, Michael Balka, hat bereits in der Vergangenheit gemeinsam mit dem musikalischen Leiter des Musikzuges, Armin Jakobi, Konzerte in der Aula des Gymnasiums veranstaltet.

So kam nun aus den gemeinsamen Erfahrung die Idee dieses Benefizkonzert zu organisieren. Der Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr und die Tickets können für 10EUR zzgl. Vorverkaufsgebühr über Neanderticket.de gekauft werden.

Vorverkaufsstellen im Velberter Stadtgebiet sind:

Velbert Marketing - Tourist Information

Im Deutschen Schloss- und Beschlägemuseum Oststraße 12 42551 Velbert

Buchhandlung Kape

Hauptstraße 58 42555 Velbert

Weinhandel Stellwag

Elberfelder Straße 42 42553 Velbert

Für Rückfragen steht Michael Balka unter der Rufnummer 0170/3529803 zur Verfügung.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell