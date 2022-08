Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Versuchter Diebstahl eines Boots - Mountainbike gestohlen - Zaun beschädigt -

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Versuchter Diebstahl eines Boots Am späten Mittwochabend versuchte ein 56-jähriger Mann ein im Auricher Hafenbecken angelegtes Boot zu entwenden. Zeugen wurden auf den Diebstahlsversuch aufmerksam und informierten die Polizei. Der Täter konnte noch vor Ort gestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Mountainbike gestohlen

Zu einem Diebstahl eines Mountainbikes kam es am Mittwochnachmittag an einem Badesee in Tannenhausen. In der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr entwendeten Unbekannte das an einem Fahrradständer abgestellte Mountainbike. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Aurich - Zaun beschädigt

In der Nacht zu Mittwoch kam es in der Kreuzstraße in Aurich zu einer Sachbeschädigung. Zwischen 21:30 Uhr und 07:00 Uhr beschädigten Unbekannte zwei Zaunelemente und ein Zaunpfosten eines Holzzaunes. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606-215.

Verkehrsgeschehen

