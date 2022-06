Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen im öffentlichen Raum führen zu verschiedensten Feststellungen

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots)

Durch die Beamten der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein wurden am 17.06.2022 und 18.06.2022 eine Vielzahl von Verkehrskontrollen durchgeführt, welche zu verschiedensten Feststellungen führten.

Am 17.06.2022 gegen 10:40 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Daun einen 34-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Bereich von Nordrhein-Westfalen, welcher auf der Kölner Straße in Walsdorf unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei diesem deutliche Anzeichen für einen zeitnahen Drogenkonsum fest. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte die Aufnahme illegaler Betäubungsmittel. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am 17.06.2022 gegen 14:00 Uhr stellten die Beamten der Polizeiwache Gerolstein im Rahmen der Aufnahme eines sogenannten Bagatellunfalls in Birresborn fest, dass der 26-jährge Unfallverursacher aus dem Bereich der VG Daun nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war. Diesem wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde auch gegen den Fahrzeughalter des verwendeten Fahrzeuges ein Ermittlungsverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Am 18.06.2022 führten die Beamten der Polizeiinspektion Daun mehrere Verkehrskontrollen im Bereich der Stadtgebiete Daun und Gerolstein durch. Hier wurden verschiedenste niedrigschwellige Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und diverse Mängelberichtsverfahren wegen technischer Mängel an den Fahrzeugen eingeleitet.

Am 18.06.2022 gegen 20:35 Uhr sodann wurde ein 59-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Kelberg durch die Beamten der Polizeiinspektion Daun festgestellt. Er hatte zuvor unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken mit einem Wert von über 3,00 Promille und ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, seinen Personenkraftwagen im öffentlichen Straßenverkehr auf der Hauptstraße in Uersfeld geführt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am 19.06.2022 gegen 03:00 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Daun einen 16-jährigen Jugendlichen, da dieser seinen Roller auf der Gewerbegebietsstraße in Mehren in deutlichen Schlangenlinien führte. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei diesem eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Als ihm eröffnet wurde, dass ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet werde und eine Blutprobe entnommen werden müsste, wehrte er sich körperlich gegen die eingesetzten Beamten, so dass er letztlich gefesselt werden musste. Mit dieser Handlung hatte er sich nun zudem, neben der Trunkenheit im Verkehr wegen des Widerstands gegen Polizeibeamte strafbar gemacht. Ihm wurde letztlich eine Blutprobe entnommen und er wurde im Anschluss seinen Eltern überstellt.

