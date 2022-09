Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt/Limburgerhof) Ladendiebstähle

Mutterstadt/Limburgerhof (ots)

Am Mittwoch, 21.09.2022, hatte die Polizeiinspektion Schifferstadt gleich mit 2 Fällen von Ladendiebstahl zu tun. Gegen 10:30 Uhr passierten 2 Frauen und 1 Mann gemeinsam den Kassenbereich eines Supermarktes in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt. Ein Teil der Ware wurde bezahlt, ein anderer Teil im Wert von etwa 25 Euro wurde versucht in einer Tasche aus dem Markt zu bringen. Dies fiel einem Angestellten auf, der die Polizei informierte. Entsprechende Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurden von einer Polizeistreife eingeleitet. Analoge Verfahren wurden nach einem Ladendiebstahl in einen Supermarkt in der Landauer Straße in Limburgerhof eingeleitet. Gegen 12:15 Uhr schoben hier 2 Frauen einen jeweils vollgepackten Einkaufswagen durch den Eingangsbereich des Marktes, ohne den Gesamtwert von etwa 150 Euro zu zahlen. Auch hier war eine Mitarbeiterin aufmerksam. Die Frauen konnten noch auf dem Parkplatz von einer Polizeistreife angetroffen werden. Alle für die Strafverfahren erforderlichen Daten wurden erhoben.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell